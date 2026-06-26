Хакими ще обжалва решението да бъде изправен пред съда по дело за изнасилване

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще обжалва решението на Върховния съд във Франция да бъде съден за изнасилване. Това съобщи неговата адвокатка Фани Колен.

27-годишният марокански национал е обвинен, че през 2023 година е имал сексуален контакт с жена, който обаче не е бил по съвместно желание.

Освиркаха Хакими заради обвинението в изнасилване

Още от появата на обвиненията Хакими отрича да те да са верни.

В момента футболистът е с националния отбор на Мароко, чийто капитан е, на Световното първенство.

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Снимки: Imago