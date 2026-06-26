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  3. Хакими ще обжалва решението да бъде изправен пред съда по дело за изнасилване

Хакими ще обжалва решението да бъде изправен пред съда по дело за изнасилване

  • 26 юни 2026 | 22:48
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Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще обжалва решението на Върховния съд във Франция да бъде съден за изнасилване. Това съобщи неговата адвокатка Фани Колен.

27-годишният марокански национал е обвинен, че през 2023 година е имал сексуален контакт с жена, който обаче не е бил по съвместно желание.

Освиркаха Хакими заради обвинението в изнасилване
Освиркаха Хакими заради обвинението в изнасилване

Още от появата на обвиненията Хакими отрича да те да са верни.

В момента футболистът е с националния отбор на Мароко, чийто капитан е, на Световното първенство.

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Снимки: Imago

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