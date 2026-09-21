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Разследват президента на ПСЖ за конфликт на интереси

  • 21 сеп 2026 | 06:20
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Разследват президента на ПСЖ за конфликт на интереси

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи е обект на предварително разследване във Франция заради предполагаем незаконен конфликт на интереси, свързан с правата за излъчване на мачове от Лига 1, съобщиха от прокуратурата на Париж пред агенция Ройтерс. Ал-Хелайфи и beIN отричат ​​твърденията.

Разследването е свързано с преговори през 2024-а относно правата за излъчване на мачове от Лига 1 и ролите на Ал-Хелайфи като президент на ПСЖ и председател на beIN Media Group.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Ал-Хелайфи се е оттеглил от почти всички заседания на борда на LFP през последната година и не е присъствал на заседания, свързани с въпроси за beIN.

В писмо от февруари до Националния съвет по етика на Френската футболна федерация, видяно от Ройтерс, beIN заяви, че макар Ал-Хелайфи да председателства beIN Media Group, той няма оперативна или изпълнителна отговорност в рамките на групата или beIN Sports France, като заяви, че тези отговорности са на главния изпълнителен директор на групата Юсеф Ал-Обайдли.

Откриването на предварително разследване не е равносилно на констатиране на нарушение, уточнява агенцията.

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