Разследват президента на ПСЖ за конфликт на интереси

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи е обект на предварително разследване във Франция заради предполагаем незаконен конфликт на интереси, свързан с правата за излъчване на мачове от Лига 1, съобщиха от прокуратурата на Париж пред агенция Ройтерс. Ал-Хелайфи и beIN отричат ​​твърденията.

Разследването е свързано с преговори през 2024-а относно правата за излъчване на мачове от Лига 1 и ролите на Ал-Хелайфи като президент на ПСЖ и председател на beIN Media Group.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Ал-Хелайфи се е оттеглил от почти всички заседания на борда на LFP през последната година и не е присъствал на заседания, свързани с въпроси за beIN.

В писмо от февруари до Националния съвет по етика на Френската футболна федерация, видяно от Ройтерс, beIN заяви, че макар Ал-Хелайфи да председателства beIN Media Group, той няма оперативна или изпълнителна отговорност в рамките на групата или beIN Sports France, като заяви, че тези отговорности са на главния изпълнителен директор на групата Юсеф Ал-Обайдли.

Откриването на предварително разследване не е равносилно на констатиране на нарушение, уточнява агенцията.

⚖️ Nasser Al-Khelaïfi fait l’objet d’une enquête préliminaire du parquet de Paris pour prise illégale d’intérêts.



En cause, un possible conflit d’intérêts visant celui qui est patron de beIN Media Group et membre du conseil d’administration de la LFP.https://t.co/mqf1pY8RqT pic.twitter.com/WZSAquHDvF — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2026

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