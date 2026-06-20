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Освиркаха Хакими заради обвинението в изнасилване

  • 20 юни 2026 | 13:00
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Мароко постигна победа над Шотландия с 1:0, но имаше и негативен момент в сблъсъка от Мондиала в Бостън. Мачът не беше от най-спокойните за Ашраф Хакими, който само часове по-рано беше обвинен в изнасилване от френското правосъдие. Още със стъпването си на терена бранителят на мароканците беше посрещнат с освирквания и дюдюкания.

Повечето от над 64 000 зрители бяха шотландци и те не пропуснаха да изразят отношението си към инцидента с Хакими, който стана публично достояние във Франция малко преди мача. В Мароко обаче не се съмняват в него и той остава основна фигура за африканския тим. Хакими беше титуляр и изигра пълни 90 минути.

Делото срещу Хакими за изнасилване продължава, той реагира гневно в социалните мрежи
Делото срещу Хакими за изнасилване продължава, той реагира гневно в социалните мрежи

Неговият селекционер Мохамед Уахби запази спокойствие, като не избегна деликатната тема. „Гледахте ли мача? Той игра добре, беше концентриран, спокоен и уравновесен. Мотивира отбора преди началото на срещата. Ашраф Хакими е важен за мен, за отбора и за всички 42 милиона мароканци. Подкрепяме го безусловно“, заяви той.

„Ашраф е много важен човек за мен, за треньорския щаб, за играчите и за мароканския национален отбор. Той отново ще изиграе невероятни мачове, той е най-добрият десен бек в света и ще го докаже на това Световно първенство. Хакими е много важен човек за мен, за треньорския щаб, за играчите и за мароканския национален отбор“, завърши селекционерът на Мароко.

В социалните мрежи дори беше създаден хаштаг #AchrafHakimi, за да се покаже позицията и подкрепата към капитана на националния отбор.

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