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  3. Феран Торес: В такъв тип мачове победата се решава от малките детайли

Феран Торес: В такъв тип мачове победата се решава от малките детайли

  • 21 сеп 2026 | 08:51
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Феран Торес говори след победата на неговия Пари Сен Жермен с 2:1 срещу Марсилия в първото издание за този сезон на "Льо Класик". Попълнението от летния трансферен прозорец на шампионите вкара пореден гол този след пристигнаето си, като вчера той бе резерва, но не отдаде специално значение на това.

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"Много съм щастлив. Беше важно за нас и за нашите фенове, това е един от най-големите мачове за сезона. Знаехме, че ще бъде трудно. Раздадохме се докрай и това е една хубава победа, която е за нашите привърженици

Напредваме с всеки изминал мач. Трябва да продължим да вървим напред. Необходимо е да тренираме, отново и отново. Имахме доста положения, но ни липсваше прецизност, трябва да подобрим това.

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Просто трябва да се възползваш от шанса си. Понякога имаш късмет и вкарваш, друг път не. Единственото, което трябва да правиш, е да продължаваш да опитваш, отново и отново.

Няма значение дали си титуляр, или не. Важното е, че когато влезеш на терена, даваш всичко за отбора и се опитваш да му помогнеш.

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В такъв тип мачове победата се решава от малките детайли. Опитахме се да дадем всичко от себе си. В началото на второто полувреме имахме повече шансове и успяхме да намерим пролука. Марсилци се върнаха в мача, но ние успяхме да вкараме втори гол.

Това е много голям мач във Франция. Усетих повече атмосферата вчера в „Кампюс“, където нашите фенове дойдоха да ни подкрепят на тренировката. Тук също усетихме страхотна атмосфера и спечелихме", каза Торес.

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