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  3. Ираола похвали защитата и Гакпо

Ираола похвали защитата и Гакпо

  • 20 сеп 2026 | 18:40
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Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола отдаде заслуженото на защитата на отбора за солидното представяне в дефанзивен план по време на гостуването на Борнемут, което мърсисайдци спечелиха с 1:0. Испанецът, който огорчи бившия си тим, изтъкна и силната игра на Коди Гакпо. Нидерландецът имаше основен принос при създаването на атаката, след която Александър Исак отбеляза единственото попадение в срещата.

"Естествено, доволен съм от резултата. Знам, че тук се играе трудно и е много сложно да се вземат три точки. Видяхме, че в началото, през първите 20 минути, не бяхме на нужното ниво, което ни създаде проблеми, но след това завършихме полувремето по-добре.

През втората част играхме по-силно. Но началото на мача донякъде ни затрудни – не че бяхме изненадани, тъй като знаехме къде отиваме, но все пак ни беше трудно. По-късно, когато играчите на Борнемут започнаха да се уморяват, се видя, че контролираме мача много по-добре през второто полувреме. Дори имахме възможности да решим всичко, но не успяхме да отбележим втори гол. В онази първа част на мача обаче губехме единоборствата и битките за втора топка. Когато съперникът играе с такъв интензитет, трябва да отговориш на същото ниво. Като цяло, това е трети пореден мач без допуснат гол за отбора в първенството. Все още има какво да подобряваме, но представянето на играчи като Жереми Жаке, Роналд Араухо и Милош Кекркез ни носи стабилност в моменти, когато трябва да браним преднина или резултат. Изглеждаме солидно.

Коди беше особено важен днес и в двете фази на играта. В офанзивен план той свърши трудната работа при гола.

Съгласен съм, че Виртц започна мача бавно. В първите минути съперникът игра много интензивно. След тази начална фаза подобрихме играта си, а Флориан също допринесе за това. През второто полувреме игра много по-добре, намираше по-добри пространства, за да получава топката и да се обръща. Може би не намерихме последния пас или точния момент за гол, но съм много по-доволен от представянето му през втората част, отколкото от това през първата.“

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Снимки: Imago

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