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  3. Анди Робъртсън намери обяснение за слабото начало на сезона за Тотнъм

Анди Робъртсън намери обяснение за слабото начало на сезона за Тотнъм

  • 23 сеп 2026 | 10:37
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Тотнъм продължава да изпитва сериозни затруднения в началото на новия сезон, като след пет кръга в Премиър лийг все още няма победа и заема последното място с две точки и само два отбелязани гола. „Шпорите“ завършиха предишните два сезона на 17-о място, а въпреки сериозната селекция и близо 400 милиона паунда, похарчени през лятото, очакваното подобрение под ръководството на Роберто Де Дзерби все още не се вижда в резултатите. Поражението с 2:3 от Астън Вила през уикенда допълнително засили притесненията около тима.

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Именно на този фон един от новите играчи в тима, Анди Робъртсън, смята, че част от футболистите на "шпорите" все още не са успели да се освободят от случилото се през миналия сезон. „Те имаха няколко наистина трудни сезона по отношение на класирането в лигата. Трябваше да излязат на пазара и да похарчат доста пари, но аз вярвам, че Тотнъм сега започва едно пътуване. Не знам докъде може да стигне то, никой не знае, но виждам решимост в тази група. Мисля, че миналият сезон ги нарани много. И може би все още сме виновни, че носим тежестта на миналия сезон на раменете си“, заяви шотландският национал.

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Защитникът, който премина в Тотнъм като свободен агент от Ливърпул, призова отбора да остави миналото зад гърба си и да се съсредоточи върху настоящето. „Трябва да забравим. Трябва сега да се опитаме да върнем Тотнъм там, където вярваме, че му е мястото. И феновете все още носят тази тежест, което е напълно разбираемо. Те преминаха през толкова труден период“, добави Робъртсън.

Въпреки слабия старт той не смята, че ситуацията е без изход, като вижда потенциал в състава на Де Дзерби. „Имаме нужда от първата победа и след като я постигнем, мисля, че ще имаме наистина добър сезон. Трябва ни малко късмет и трябва да забравим малко повече за миналото и да гледаме напред. Вярвам, че с напредването на сезона ще ставаме по-добри“, каза още Робъртсън.

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Снимки: Gettyimages

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