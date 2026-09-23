Алаба се разбра с клуб от Серия “А”

Бившият бранител на Реал Мадрид Дейвид Алаба ще играе в Серия “А”. Според Фабрицио Романо капитанът на Австрия е постигнал устна договорка с Удинезе, като остава само да се уточнят някои формалности.

Алаба напусна Реал след края на миналия сезон, след като контрактът на 34-годишния футболист не бе подновен. Той пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през 2021 г. като свободен агент, след като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече. Австрийският национал игра основна роля в изключително успешния сезон 2021/2022, когато Реал спечели Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания. След това поредица от контузии ограничиха участието на Алаба в мачове. Той игра в 131 срещи за "белите" в рамките на пет сезона и спечели 11 трофея. През миналата кампания записа едва 16 мача за кралския клуб във всички турнири.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Udinese have reached a verbal agreement with David Alaba!



Austrian star, a dream signing for the Italian club with a verbal agreement in place with former Real Madrid defender.



Formal steps needed ahead of the here we go. pic.twitter.com/g7hNVSxYx4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Алаба взе участие във всичките четири двубоя на Австрия по време на Световното първенство през това лято.

През лятото той бе предлаган и на някои от грандовете на италианския футбол - Интер, Милан и Ювентус,

Удинезе вече намекна, че новината скоро ще бъде потвърдена официално. Клубът сподели снимка на бял стол в официалния си профил в X. Изображението препраща към емблематичното празнуване на Алаба с екипа на Реал Мадрид през 2022 г., когато австрийският защитник вдигна пластмасов стол, за да отбележи обрата на „белите“ срещу ПСЖ на осминафиналите.

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Снимки: Imago