Алаба се разбра с клуб от Серия “А”

Бившият бранител на Реал Мадрид Дейвид Алаба ще играе в Серия “А”. Според Фабрицио Романо капитанът на Австрия е постигнал устна договорка с Удинезе, като остава само да се уточнят някои формалности.
Алаба напусна Реал след края на миналия сезон, след като контрактът на 34-годишния футболист не бе подновен. Той пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през 2021 г. като свободен агент, след като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече. Австрийският национал игра основна роля в изключително успешния сезон 2021/2022, когато Реал спечели Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания. След това поредица от контузии ограничиха участието на Алаба в мачове. Той игра в 131 срещи за "белите" в рамките на пет сезона и спечели 11 трофея. През миналата кампания записа едва 16 мача за кралския клуб във всички турнири.
Алаба взе участие във всичките четири двубоя на Австрия по време на Световното първенство през това лято.
През лятото той бе предлаган и на някои от грандовете на италианския футбол - Интер, Милан и Ювентус,
Удинезе вече намекна, че новината скоро ще бъде потвърдена официално. Клубът сподели снимка на бял стол в официалния си профил в X. Изображението препраща към емблематичното празнуване на Алаба с екипа на Реал Мадрид през 2022 г., когато австрийският защитник вдигна пластмасов стол, за да отбележи обрата на „белите“ срещу ПСЖ на осминафиналите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago