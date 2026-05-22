Реал Мадрид потвърди очакваната новина за Алаба

  • 22 май 2026 | 18:57
  • 238
  • 0
Реал Мадрид потвърди, че Дейвид Алаба ще напусне клуба след края на сезона. Утре той ще изиграе последния си мач с екипа на "белите" срещу Атлетик Билбао.

"Реал Мадрид и Дейвид Алаба се съгласиха да сложат край на престоя на играча в нашия клуб в края на настоящия сезон. Реал Мадрид иска да изкаже благодарността си към футболиста, който бе част от отбора в един от най-успешните периоди в историята ни", се казва в официалното съобщение на Реал.

Алаба пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през 2021 г. като свободен агент, след като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече. Австрийският национал игра основна роля в изключително успешния сезон 2021/2022, когато Реал спечели Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания. След това поредица от контузии ограничиха участието на Алаба в мачове. Той игра в 131 срещи за "белите" в рамките на пет сезона и спечели 11 трофея.

