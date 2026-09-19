Подарък на Удинезе качи Каляри на трето място

Каляри се изкачи временно на трето място в Серия А, след като спечели с 1:0 гостуването си на Удинезе. Единственото попадение реализира Даниел Малдини в 54-ата минута. Тогава той получи голям подарък от защитата на домакините. Милър върна топката назад, където бяха двама негови съотборници. Те обаче не се разбраха кой да играе с кълбото и го оставиха, а нападателят се възползва и отбеляза гол.

Попадението на сина на Паоло Малдини идва няколко дни, след като той катастрофира. Според италианските медии той е дал положителен тест за алкохол и наркотици. Според Каляри обаче пробите му са отрицателни.

𝐔𝐍 𝐏𝐎𝐏𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐎𝐓𝐓𝐀.

𝐔𝐍’𝐈𝐒𝐎𝐋𝐀 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐎𝐆𝐍𝐀 ❤️💙 pic.twitter.com/xfAlmBDFgM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 19, 2026

Каляри записа четвърта победа от първите си пет мача в Серия А, въпреки че Удинезе имаше предимство през целия мач. Срещата започна при бавно темпо. Домакините държаха инициативата и в средата на първата част удар на Дейвис мина покрай вратата. По-късно Войвода също стреля неточно от добра позиция, а малко преди почивката Каприле допусна грешка, но успя да се реваншира със спасяване.

Каляри с официално изявление за Даниел Малдини

След почивката вратарят на гостите имаше още повече работа. Той отрази удар с глава на Кабаселе и изстрел на Идриса Гай. Каприле се намеси отлично и след воле на Кабаселе. В 54-ата минута Каляри поведе, а голът се оказа победен. Удинезе доминираше до края, но така и не намери път към вратата на съперника.

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Снимки: Imago