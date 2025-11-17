Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Алаба и Рюдигер обмислят оферти от Близкия изток

Алаба и Рюдигер обмислят оферти от Близкия изток

  • 17 ное 2025 | 03:43
  • 84
  • 0
Алаба и Рюдигер обмислят оферти от Близкия изток

Бъдещето на двама от защитниците на Реал Мадрид е поставено под въпрос. Според "АС", Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба са пред раздяла с кралския клуб и вероятно ще поемат към Близкия изток.

Офертите към Алаба включват изключително висока заплата. Въпреки това, самият играч все още изчаква позицията на Реал Мадрид и се очаква да вземе окончателно решение за бъдещето си в следващите няколко месеца.

Според изданието, ръководството на „белите“ има известни колебания относно задържането на Алаба и Рюдигер. Основната причина за това е тяхната податливост към контузии.

Договорите и на двамата футболисти с мадридския гранд изтичат през юни 2026 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

  • 17 ное 2025 | 03:23
  • 139
  • 0
Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

  • 17 ное 2025 | 03:15
  • 144
  • 0
Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

  • 17 ное 2025 | 03:07
  • 141
  • 0
Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

  • 17 ное 2025 | 02:57
  • 170
  • 0
Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

  • 17 ное 2025 | 02:45
  • 211
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 02:21
  • 203
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 18453
  • 45
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25878
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 6989
  • 3
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 15150
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 12177
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 31579
  • 13