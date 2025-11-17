Алаба и Рюдигер обмислят оферти от Близкия изток

Бъдещето на двама от защитниците на Реал Мадрид е поставено под въпрос. Според "АС", Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба са пред раздяла с кралския клуб и вероятно ще поемат към Близкия изток.

Офертите към Алаба включват изключително висока заплата. Въпреки това, самият играч все още изчаква позицията на Реал Мадрид и се очаква да вземе окончателно решение за бъдещето си в следващите няколко месеца.

Според изданието, ръководството на „белите“ има известни колебания относно задържането на Алаба и Рюдигер. Основната причина за това е тяхната податливост към контузии.

Договорите и на двамата футболисти с мадридския гранд изтичат през юни 2026 година.