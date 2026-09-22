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Дадоха Австрия - Израел на Георги Кабаков

  • 22 сеп 2026 | 15:24
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Дадоха Австрия - Израел на Георги Кабаков

Българският съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше поверен международен мач от Лигата на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига В в турнира Австрия - Израел, който ще се играе на 24 септември от 21.45 часа на стадион "Райфайзен Арена" в Линц.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти рефер е Радослав Гидженов. Отговорниците за системата ВАР са от Португалия и България. Главен ВАР арбитър ще бъде Тиаго Бруно Мартинш, а асистент ВАР-съдия е Никола Попов.

Съдийски наблюдател на УЕФА ще бъде Драженко Ковачич от Хърватия, а за съдийски наблюдател е изпратен Виргар Хвидбро от Фарьорските острови.

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