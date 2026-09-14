Интер 0:0 Удинезе

Интер приема Удинезе в среща от четвъртия кръг на Серия А. "Нарадзурите" са с пълен актив след три победи в първенството от старта на сезона. Миналия кръг те осъществиха голям обрат от 0:2 срещу Наполи и спечелиха с 3:2. През седмицата тимът на Кристиан Киву загуби при гостуването си на Реал Мадрид в Шампионската лига. Удинезе стартира с равенство срещу Комо, след това победи Монца и загуби от Лацио.

Киву е дал почивка на Лаутаро Мартинес, Ян Бисек и Бенямин Павар. Джон Стоунс е титуляр заедно с Мануел Аканжи, който се завръща в тима заедно с Федерико Димарко. Хакан Чалханоолу не е в групата поради контузия. Гостите имат доста кадрови проблеми и Соле, Дзаниоло, Арисала, Палма и Пьотровски пропускат мача поради травми.

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Снимки: Gettyimages