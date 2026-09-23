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Три европейски гранда с интерес към български вратар

  • 23 сеп 2026 | 10:06
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Три европейски гранда с интерес към български вратар

Българският вратар Пламен Пенев, който е част от италианския Лече, е привлякъл вниманието на няколко от водещите клубове в Европа.

Според информация от Италия интерес към родения през 2008 година страж проявяват Барселона, Милан и РБ Лайпциг. Още през лятото Милан и Барселона са проявили сериозен интерес към Пенев, но Лече не е пожелал да обсъжда раздяла с младия вратар.

Каталунците са разглеждали Пенев като възможност за втория си отбор. Към тях вече се е присъединил и РБ Лайпциг, който също наблюдава изявите на вратаря. Пенев има договор с Лече до 2027 година, което допълнително прави ситуацията около бъдещето му интересна. Така 18-годишният български страж се оказва в полезрението на три клуба, известни със сериозната си работа с млади футболисти.

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