Пулишич: Това беше много трудна година за мен и за отбора

Американският национал Кристиан Пулишич призна, че е преживял „много трудна“ година до момента с екипа на Милан и представителния отбор на САЩ, но най-после сложи край на головата суша след девет месеца. Той се разписа за „росонерите“ при успеха с 3:0 срещу тима на Лече в петия кръг на Серия "А".

Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете

Това бе първи гол за Пулишич в официален мач от 28 декември миналата година и дойде след 39 удара в очертанията на вратата в срещите от Серия "А", но топката така и не влизаше в мрежата. Нападателят беше и единственият футболист на Милан, който си размени пасове с всеки един от своите съотборници.

Christian Pulisic finally gets his first goal of 2026.



He has six goals in six games against Lecce, his favorite opponent 🔥 pic.twitter.com/hODwFTm0os — B/R Football (@brfootball) September 20, 2026

„Тази статистика означава, че съм тичал твърде много и сега се чувствам доста уморен“, коментира с усмивка Пулишич пред DAZN Italia. „Всичко е наред обаче, играхме наистина добре като отбор. Беше удоволствие да положа толкова усилия заедно със съотборниците си“, добави американският национал, който страдаше от поредица контузии през годината, продължили и по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. „Беше много трудна година за мен, а и за тима. Радвам се, че вкарах гол, но сега просто трябва да продължим да печелим“, добави Пулишич.

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Снимки: Gettyimages