Следващият европейски съперник на Левски вкара още в първата минута, но стигна само до равен

Отборът на НЕК Неймеген, който ще се изправи срещу Левски в Лига Европа идния месец, записа равенство 1:1 срещу тима на Го Ахед Ийгълс непосредствено преди паузата за националните отбори.

Така след седем мача в Ередивизи НЕК има 8 точки и е във втората половина на таблицата на единадесетото място, на поносимо изоставане от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. "Орлите" пък са девети с 10 пункта.

И двете попадения паднаха в самото начало на мача. Пер Шуурс откри резултата след по-малко от 60 секунди игра. Още в десетата минута обаче Стефан Инги Сигурдарсон възстанови паритета, но до края нови голове не паднаха и съперниците разделиха точките.

След подновяването на клубния футбол НЕК ще бъде гост на рекордьора по титли в нидерландския футбол Аякс на 10 октомври (събота) от 22:00 часа българско време. Само пет дни по-късно пък на 15 октомври (четвъртък) отново от 22:00 часа е домакинството на Левски във втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И НЕК, и Левски започнаха със загуби участието си във втория по сила турнир под шапката на УЕФА.

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