Кметът на Пловдив: Има едно име, което вдъхновява и обединява общността на "Локомотив"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров направи емоционален коментар относно преименуването на стадион "Локомотив" в стадион "Христо Бонев".
Стадионът на Локомотив (Пловдив) смени името си - ето на кого ще бъде кръстен
Градоначалникът публикува в официалната си страница във Фейсбук снимка с най-голямата легенда на пловдивския футбол и към нея написа следното:
Има едно име, което вдъхновява и обединява общността на "Локомотив“ открай време. Което е безкрайно важно за футбола на Пловдив, за футбола на България, за красивата игра, такава, каквато заслужава да бъде.
Христо Бонев.
Име, с което се гордеем и което ще чуваме все по-често.
Защото то вече принадлежи не само на един човек-легенда.
А и на един стадион.
Стадион "Христо Бонев“ е новото име на стадион "Локомотив“!
Предложението дойде от общността на "Локомотив“, а за мен беше чест да го предложа пред Общинския Съвет. Изключително ме радва приемането му и благодаря на всички, които го подкрепиха!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google