Кметът на Пловдив: Има едно име, което вдъхновява и обединява общността на "Локомотив"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров направи емоционален коментар относно преименуването на стадион "Локомотив" в стадион "Христо Бонев".

Стадионът на Локомотив (Пловдив) смени името си - ето на кого ще бъде кръстен

Градоначалникът публикува в официалната си страница във Фейсбук снимка с най-голямата легенда на пловдивския футбол и към нея написа следното:

Има едно име, което вдъхновява и обединява общността на "Локомотив“ открай време. Което е безкрайно важно за футбола на Пловдив, за футбола на България, за красивата игра, такава, каквато заслужава да бъде.

Христо Бонев.

Име, с което се гордеем и което ще чуваме все по-често.

Защото то вече принадлежи не само на един човек-легенда.

А и на един стадион.

Стадион "Христо Бонев“ е новото име на стадион "Локомотив“!

Предложението дойде от общността на "Локомотив“, а за мен беше чест да го предложа пред Общинския Съвет. Изключително ме радва приемането му и благодаря на всички, които го подкрепиха!

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