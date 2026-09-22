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Захари Сираков: Важна победа и то срещу лидера!

  • 22 сеп 2026 | 11:05
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Захари Сираков: Важна победа и то срещу лидера!

Спортист (Своге) победи с 3:2 лидера Вихрен (Сандански) в мач от 10 кръг на Втора лига. Домакините стигнаха до успеха, след като изоставаха с 0:1, но осъществиха обрат до 3:1.

Вихрен с първа загуба във Втора лига
Вихрен с първа загуба във Втора лига

„Много важна победа срещу и то срещу лидера, който до този момент нямаше загуба. Показахме характер – от 0:1 обърнахме до 3:1 и въпреки напрежението в края успяхме да задържим победата“, коментира Захари Сираков пред официалния сайт на Спортист Своге.

„В предишните 9 кръга имахме само 4 отбелязани гола – реализацията беше основният ни проблем. Сега вкарахме 3 попадения и това е много важно за увереността на отбора. Тази победа трябва да ни даде самочувствие и да продължим напред. Сега е важно да покажем постоянство в следващите мачове“, добави наставникът.

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„Основната причина за малкото спечелени точки е именно отбелязването на голове. Защото всеки мач създаваме положения, но не отбелязваме. В защита сме сигурни и на практика сме сред отборите с най-малко допуснати голове от началото на сезона“, завърши Сираков.

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