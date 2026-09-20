Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Мартин Камбуров: Случващото се в Локомотив не е хубаво, за ЦСКА успехите са гарантирани

Мартин Камбуров: Случващото се в Локомотив не е хубаво, за ЦСКА успехите са гарантирани

  • 20 сеп 2026 | 17:49
  • 2159
  • 3

Мартин Камбуров говори за Sportal.bg преди днешния сблъсък между Локомотив Пловдив и ЦСКА на „Лаута“. Легендата на „смърфовете“ коментира трудния старт на сезона за пловдивчани, напрежението около клуба и развитието на ЦСКА, като подчерта професионалния подход на „червените“ в последните години.

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

"Бях на първия мач със Септември. За втори път идвам. Надявам се да донеса късмет. Трудно начало на сезона за Локомотив, но с оглед чисто футболните неща е нормално, когато те напуснат основни играчи да не намериш техни заместници бързо. Не съм изненадан от спада на игра. Очаквах да имаме повече точки и да сме по-спокойни. Не мисля, че трябва да говорим за изпадане или криза. Срещу Ботев Локомотив игра много прилично. Не видях протеста на феновете и това, че не са допуснали автобуса на ЦСКА да влезе. Аз влязох безпроблемно. Не мога да коментирам. Каквото съм имал, съм го изказал през годините. Не е хубаво случващото се в Локомотив. В моменти, когато трябват точки, е много важно да имаш фенове. Не е приятно за футболистите. Не знам как ще се развият нещата. Винаги е имало напрежение тук. Пожелавам нещата да се оправят бързо по най-бързия начин. Искам да изглеждаме европейски. Иска ми се Локомотив да изглежда по европейски начин".

"ЦСКА видя начина, по който Лудогорец го прави 14 години. Шапки долу за ръководството на ЦСКА. От стадиона, през база, инвестиции. Всичко е по професионален начин. Затова ЦСКА ще се развива и ще има успехи. Футболът ми е в кръвта, но няма да работя на всяка цена. Когато си в даден клуб, ти си отговорен за доста хора. Като футболист можеш да направиш компромис със себе си".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 13915
  • 16
Венцеслав Иванов: Заслужена победа, да не се главозамайваме

Венцеслав Иванов: Заслужена победа, да не се главозамайваме

  • 20 сеп 2026 | 15:28
  • 745
  • 0
Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

  • 20 сеп 2026 | 15:22
  • 707
  • 0
Росен Крумов за победата в Петрич

Росен Крумов за победата в Петрич

  • 20 сеп 2026 | 15:18
  • 843
  • 0
Николай Жечев: Нямаме централен нападател, но вкарахме 19 гола в 4 мача

Николай Жечев: Нямаме централен нападател, но вкарахме 19 гола в 4 мача

  • 20 сеп 2026 | 15:10
  • 926
  • 0
Иван Кочев: Надиграха ни

Иван Кочев: Надиграха ни

  • 20 сеп 2026 | 15:04
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

  • 20 сеп 2026 | 17:45
  • 29856
  • 65
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 30457
  • 71
Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 13915
  • 16
Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

  • 20 сеп 2026 | 16:05
  • 6939
  • 21
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 8787
  • 6
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 9971
  • 21