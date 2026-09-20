Мартин Камбуров: Случващото се в Локомотив не е хубаво, за ЦСКА успехите са гарантирани

Мартин Камбуров говори за Sportal.bg преди днешния сблъсък между Локомотив Пловдив и ЦСКА на „Лаута“. Легендата на „смърфовете“ коментира трудния старт на сезона за пловдивчани, напрежението около клуба и развитието на ЦСКА, като подчерта професионалния подход на „червените“ в последните години.

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"Бях на първия мач със Септември. За втори път идвам. Надявам се да донеса късмет. Трудно начало на сезона за Локомотив, но с оглед чисто футболните неща е нормално, когато те напуснат основни играчи да не намериш техни заместници бързо. Не съм изненадан от спада на игра. Очаквах да имаме повече точки и да сме по-спокойни. Не мисля, че трябва да говорим за изпадане или криза. Срещу Ботев Локомотив игра много прилично. Не видях протеста на феновете и това, че не са допуснали автобуса на ЦСКА да влезе. Аз влязох безпроблемно. Не мога да коментирам. Каквото съм имал, съм го изказал през годините. Не е хубаво случващото се в Локомотив. В моменти, когато трябват точки, е много важно да имаш фенове. Не е приятно за футболистите. Не знам как ще се развият нещата. Винаги е имало напрежение тук. Пожелавам нещата да се оправят бързо по най-бързия начин. Искам да изглеждаме европейски. Иска ми се Локомотив да изглежда по европейски начин".

"ЦСКА видя начина, по който Лудогорец го прави 14 години. Шапки долу за ръководството на ЦСКА. От стадиона, през база, инвестиции. Всичко е по професионален начин. Затова ЦСКА ще се развива и ще има успехи. Футболът ми е в кръвта, но няма да работя на всяка цена. Когато си в даден клуб, ти си отговорен за доста хора. Като футболист можеш да направиш компромис със себе си".

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