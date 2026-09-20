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Умарбаев: Заслужавахме трите точки

  • 20 сеп 2026 | 20:09
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Халфът на Локомотив (Пловдив) Парвизджон Умарбаев говори след ремито срещу ЦСКА. Националът на Таджикистан заяви, че "смърфовете" за заслужавали да победят.

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"Заслужавахме да спечелим три точки. Щом не вкарахме, една точка е добре за нас. Когато загубиш концентрация, а съперникът има класа отпред, те наказват. При нашия гол за мен остана само да реализирам. Не е лесно да играем, нашата работа е да излезем да играем, ние сме професионалисти.

Косич: Резултатът е честен, сърцето ми е в Локомотив
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Момчетата и треньорският щаб ще работят върху какво ни липсваше досега, аз отивам в националния отбор", заяви полузащитникът на пловдивския тим.

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