Умарбаев: Заслужавахме трите точки

Халфът на Локомотив (Пловдив) Парвизджон Умарбаев говори след ремито срещу ЦСКА. Националът на Таджикистан заяви, че "смърфовете" за заслужавали да победят.
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"Заслужавахме да спечелим три точки. Щом не вкарахме, една точка е добре за нас. Когато загубиш концентрация, а съперникът има класа отпред, те наказват. При нашия гол за мен остана само да реализирам. Не е лесно да играем, нашата работа е да излезем да играем, ние сме професионалисти.
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Момчетата и треньорският щаб ще работят върху какво ни липсваше досега, аз отивам в националния отбор", заяви полузащитникът на пловдивския тим.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google