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Косич: Резултатът е честен, сърцето ми е в Локомотив

  • 20 сеп 2026 | 20:00
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след равенството с ЦСКА на стадион "Христо Бонев". Той заяви, че сърцето му е при "смърфовете" и отказа да говори за евентуална възможност да застане начело на армейците.

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"Играхме добре, момчетата бяха мотивирани. Бяхме близо до това, което искахме. В офанзивната част имаме проблеми, трудно реализираме. Надявам се, че ще се върнем към основите и ще вземем това равенство като нещо, което да развием. Знаем, че те имат страхотни центрирания, имат индивидуални качества, центрирането беше феноменално, трудно е да му попречиш, говорихме да не позволяваме такива центрирания. Вкарахме много енергия, искахме да спечелим, бяхме мотивирани, може би този резултат е честен.

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Локомотив е страхотен клуб, надявам се да намерим решение, трябва да се изслушваме, ще видим какво ще се случи, надявам се всичко да е наред за Локомотив. Трябва да работим в паузата, под очакванията сме, трябва да печелим точки, всеки мач ще бъде тежък, взехме някои нови футболисти, селектирахме отбора късно, няколко дни почивка за момчетата и после се надяваме, че ще продължим със същата енергия. Не може да говорим за ЦСКА, сърцето ми е в Локо", каза специалистът.

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Снимки: Startphoto

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