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  3. Спартак (Плевен) удари дубъла на Лудогорец след късна драма

Спартак (Плевен) удари дубъла на Лудогорец след късна драма

  • 21 сеп 2026 | 22:12
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Спартак (Плевен) удари дубъла на Лудогорец след късна драма

Спартак (Плевен) спечели с 1:0 домакинството си на Лудогорец II (Разград) от десетия кръг на Втора лига.

Победата дойде по възможно най-драматичният начин с гол дълбоко в добавеното време.

В 96-ата минута Васил Шопов отбеляза дузпа и донесе трите точки за своя тим.

Така плевенчани наредиха две поредни победи на свой терен, който към този момент е градския стадион в Ловеч. Преди две седмици те удариха там и Хебър (Пазарджик).

Тимът вече е с актив от 13 точки, който го поставя на позиция извън опасната зона.

В следващия си мач Спартак (Плевен) е гост на Фратрия в неделя, 27-ми септември, от 19 часа.

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