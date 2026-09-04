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Спартак (Плевен) привлече бивш халф на Ботев (Враца)

  • 4 сеп 2026 | 12:42
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Спартак (Плевен) привлече бивш халф на Ботев (Враца)

Спартак (Плевен) привлече още едно ново попълнение в тима си. Плевенчани се подсилиха с дефанзивния полузащитник Антонио Георгиев.

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За последно Георгиев носи екипа на Етър (Велико Търново), а преди това беше част от румънския втородивизионен Бузъу. Халфът е на 28 години и има солиден опит в родния футбол. Той е записал 93 мача в efbet Лига с екипите на Ботев (Враца) и Царско село. Освен това вчера изигра своя мач номер 100 във Втора лига, след като се появи като резерва срещу дубъла на ЦСКА и дебютира със синята фланелка.

Георгиев е играл за втория тим на Лудогорец, Царско село и Ботев (Гълъбово) във второто ниво у нас. Той е и бивш младежки национал с 9 мача за гарнитурата ни до 21 години.

“Приветстваме Антонио Георгиев с добре дошъл в клуба и му пожелаваме много здраве и успехи!”, написаха още от Спартак.

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