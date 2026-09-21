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Левски надви ЦСКА 1948 с 2:1 при U17

  • 21 сеп 2026 | 18:45
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Левски надви ЦСКА 1948 с 2:1 при U17

Левски победи ЦСКА 1948 с 2:1 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на помощното игрище „Георги Аспарухов“ в София.

„Сините“ поведоха още в четвъртата минута чрез Красен Крумов. ЦСКА 1948 възстанови равенството в 31-вата минута, когато Йоан Първанов се разписа за 1:1.

Левски отново излезе напред непосредствено преди почивката с гол на Николай Неделчев в 45-ата минута. През второто полувреме Борис Свободков от гостуващия отбор получи червен картон в 67-ата минута.

До края ново попадение не падна и Левски запази аванса си, за да спечели срещата с 2:1.

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