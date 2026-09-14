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  3. Красимир Бислимов: Навън играем много по-различно

Красимир Бислимов: Навън играем много по-различно

  • 14 сеп 2026 | 15:50
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Красимир Бислимов: Навън играем много по-различно

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за мача с Черноморец (Бургас), загубен с 0:3 от неговия тим.

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„Двубоят беше повторение на мача с Берое. При 0:0 имахме чисто положение пред Росен Маринов, пропуснахме го и след това получихме гол след едно центриране, при което не реагирахме добре. Ако бяхме повели, ставаше друг мач. През първото полувреме целта ни беше да ги оставим да ни притиснат и да играем на контраатаки и се получаваше, но допуснахме поредния лек гол, без да имат положение ни вкараха.“, каза Бислимов.  

Поражението идва след добра домакинска победа над Хебър (Пазарджик) в миналия кръг.

„Вкъщи излизаме, играем, показваме добро лице, но навън играем много по-различно. Елементарни грешки се допускат и губим мачове, в които имаме шансове да вземем нещо. Проблем е, когато създаваш положения и не ги реализираш. Срещу Хебър изпуснахме много, вчера имахме две ситуации. Не ги вкарахме и съперникът си спечели заслужено.“, добави още Краси Бислимов.

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