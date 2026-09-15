Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия сгреши и в Разград и пропусна да доближи върха във Втора лига

Фратрия сгреши и в Разград и пропусна да доближи върха във Втора лига

  • 15 сеп 2026 | 21:01
  • 1274
  • 0
Фратрия сгреши и в Разград и пропусна да доближи върха във Втора лига

Фратрия записа трето поредно равенство във Втора лига. "Братлетата" и дублиращият отбор на Лудогорец направиха 1:1 на един от терените на базата на "орлите".

Разградчани поведоха в 83-тата минута, но само 120 секунди по-късно тимът на Ренарс Роде изравни. Фратрийци пропуснаха възможността да се доближат до лидера в класирането Вихрен и към момента изостават с 5 точки от първото място. Със спечелената точка пък "зелените" се изкачиха до 11-ото място в подреждането.

В следващия кръг Лудогорец II гостува на Спартак (Плевен), докато за "братлетата" предстои сблъсък с Пирин в Благоевград.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Частен самолет от Варна кацна в Трабзон - треньорът на Лудогорец ли е в него?

Частен самолет от Варна кацна в Трабзон - треньорът на Лудогорец ли е в него?

  • 15 сеп 2026 | 20:54
  • 9474
  • 51
Панайотов: Една нелепа грешка ни коства победата

Панайотов: Една нелепа грешка ни коства победата

  • 15 сеп 2026 | 20:42
  • 1023
  • 1
Косев: В такива мачове се каляват играчите

Косев: В такива мачове се каляват играчите

  • 15 сеп 2026 | 20:32
  • 475
  • 1
Локо (ГО) и Несебър поделиха по една точка след бърза размяна на голове

Локо (ГО) и Несебър поделиха по една точка след бърза размяна на голове

  • 15 сеп 2026 | 20:20
  • 3531
  • 9
Гьонов: Дано Лудогорец размисли догодина

Гьонов: Дано Лудогорец размисли догодина

  • 15 сеп 2026 | 20:04
  • 1003
  • 0
Томас Райс направи анализ на победата срещу Септември (Сф)

Томас Райс направи анализ на победата срещу Септември (Сф)

  • 15 сеп 2026 | 19:57
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

  • 15 сеп 2026 | 22:05
  • 3812
  • 7
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 31708
  • 85
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 13877
  • 9
Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 4433
  • 3
Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 2639
  • 6
Съставите на Елче и Реал Мадрид

Съставите на Елче и Реал Мадрид

  • 15 сеп 2026 | 22:14
  • 1795
  • 2