Фратрия сгреши и в Разград и пропусна да доближи върха във Втора лига

Фратрия записа трето поредно равенство във Втора лига. "Братлетата" и дублиращият отбор на Лудогорец направиха 1:1 на един от терените на базата на "орлите".

Разградчани поведоха в 83-тата минута, но само 120 секунди по-късно тимът на Ренарс Роде изравни. Фратрийци пропуснаха възможността да се доближат до лидера в класирането Вихрен и към момента изостават с 5 точки от първото място. Със спечелената точка пък "зелените" се изкачиха до 11-ото място в подреждането.

В следващия кръг Лудогорец II гостува на Спартак (Плевен), докато за "братлетата" предстои сблъсък с Пирин в Благоевград.

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