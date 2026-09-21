Вихрен с първа загуба във Втора лига

Спортист (Своге) постигна изключително емоционална и важна победа с 3:2 над лидера в класирането Вихрен (Сандански).

Успехът бе още по-ценен за „шоколадите“, тъй като това е първата загуба на гостите от началото на шампионата.

Двубоят започна с добро темпо, като Спортист имаше инициативата през първото полувреме. Още в 4-ата минута Рони Джорсън не успя да намери свой съотборник с успореден пас в наказателното поле. В 25-ата минута Валентин Кърчев отправи опасен удар след разбъркване при ъглов удар, но вратарят на Вихрен се намеси решаващо.

Гостите също имаха своята възможност, но Ян Батола се справи с удара на Венци Бенгюзов.

След почивката Спортист продължи да играе добре. В 52-ата минута Рони Джорсън стреля опасно, но Михайлов спаси.Само три минути по-късно Вихрен получи дузпа, след като топката срещна ръката на Валентин Кърчев. Венци Бенгюзов застана зад топката и не сгреши за 0:1.

Последваха фантастични седем минути за „шоколадите“, в които те не само изравниха, но и направиха пълен обрат.

В 65-ата минута Борислав Маринов нахлу мощно в наказателното поле и с точен удар възстанови равенството.

Само две минути по-късно Антонио Попов направи страхотен пробив и подаде успоредно към Кевин Нага, който от няколко метра не сгреши за 2:1.

В 72-ата минута Нага отново бе точен. Този път той получи извеждащ пас от Антонио Попов и реализира третото попадение за Спортист.

Вихрен опита да стигне поне до точка и в края на мача успя да върне един гол. В 88-ата минута Айкут Рамадан бе точен за 3:2, но домакините удържаха преднината си и записаха престижен успех над лидера.

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