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  3. Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

  • 7 сеп 2026 | 21:34
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Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

Пирин остава без спечелена точка от началото на новия сезон във Втора лига. "Орлетата" допуснаха тежко поражение с 0:3 от дублиращия отбор на Лудогорец в среща от 8-ия кръг на първенството.

Ерик Биле (6', 45+2') беше точен на два пъти преди почивката, а в 88-ата минута Николай Николов реши всичко с трети гол във вратата на благоевградчани. По този начин "орлите" се завърнаха на победния път и вече имат 11 точки, които им отреждат 10-ото място в подреждането.

Облаците над Пирин започват да се сгъстяват все повече и неяснотата около бъдещето на клуба със сигурност притеснява феновете на тима. Момчетата на Петър Костурков остават на дъното в класирането, като головата им разлика е 3:27.

В следващия кръг Лудогорец II е домакин на Фратрия, докато за благоевградчани предстои сблъсък с Марек на стадион "Бончук".

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