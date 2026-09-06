Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

Черен ден за футбола в Пазарджишко. Само на 38 години внезапно почина Христо Спасов, който бивш нападател на Локомотив (Пловдив), Чепинец (Велинград), Локомотив (Септември), Ботев (Враца), Хебър (Пазарджик), Спартак (Плевен) и Септември (София).

Трагедията се е разиграла днес следобед, минути след края на мача от областната футболна група между Чико (Бяга) и Лесичово, завършил 2:4. Спасов, който е родом от ракитовското село Дорково бе героят за своя тим, като отбеляза и двете попадения за Чико. След края на срещата футболистът припаднал в съблекалнята. Лекарят на мача се намесил, а по-късно на място пристигнал екип на Спешна помощ – Пещера. За съжаление, жизнените му функции са спрели. Лекарите са установили масивен инфаркт.



Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството и близките на Христо Спасов!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google