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  3. Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

  • 6 сеп 2026 | 21:10
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Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

Черен ден за футбола в Пазарджишко. Само на 38 години внезапно почина Христо Спасов, който бивш нападател на Локомотив (Пловдив), Чепинец (Велинград), Локомотив (Септември), Ботев (Враца), Хебър (Пазарджик), Спартак (Плевен) и Септември (София).

Трагедията се е разиграла днес следобед, минути след края на мача от областната футболна група между Чико (Бяга) и Лесичово, завършил 2:4. Спасов, който е родом от ракитовското село Дорково бе героят за своя тим, като отбеляза и двете попадения за Чико. След края на срещата футболистът припаднал в съблекалнята. Лекарят на мача се намесил, а по-късно на място пристигнал екип на Спешна помощ – Пещера. За съжаление, жизнените му функции са спрели. Лекарите са установили масивен инфаркт.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството и близките на Христо Спасов!

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