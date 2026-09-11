Крило пропуска гостуването на Спартак (Плевен) в Бургас

Спартак (Плевен) гостува на Черноморец (Бургас) в мач от деветия кръг на Втора лига. Срещата е в неделя, 13-ти септември, от 17:00 часа на градския стадион в Несебър.

Плевенчани прекъснаха лошата си серия от загуби с фантастичен успех с 3:2 над Хебър (Пазарджик) в преходния кръг. Срещата тогава пропуснаха Аджеил Невеш и Александър Кожухаров. Крилото остава аут и за визитата в този кръг, докато левият краен бранител се завръща, след като не взе участие и в двубоя с дубъла на ЦСКА по-рано.

Всички останали футболисти на плевенчани са на разположение на треньорския щаб и ще потърсят втора победа като гост през кампанията.

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