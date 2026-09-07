Спартак (Плевен) надви Хебър в шоу с пет гола

Спартак (Плевен) се завърна на победния път, след като спечели с 3:2 домакинството си срещу Хебър от 8-ия кръг на Втора лига. Над всички в двубоя беше Преслав Антонов, който реализира две от попаденията за успеха на тима, воден от Красимир Бислимов.

Нападателят откри резултата в 15-ата минута, а четири по-късно Стефан Цонков изравни. След почивката Спартак отбеляза два бързи гола, с които до голяма степен реши всичко в своя полза. Костадин Велчев беше точен в 67-ата минута, а 60 секунди по-късно Антонов покачи на 3:1. "Гробарите" все пак намериха сили да върнат интригата чрез Ивайло Михайлов (76'), но си тръгнаха с празни ръце от Ловеч.

Плевенчани прекъснаха серията си от четири поредни загуби и със спечелените три точки се изкачиха до 13-ото място в класирането. "Зелените" остават на 15-ата позиция със своите 8 пункта.

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