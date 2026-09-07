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  3. Пирин призова всички жители и гости на града да са на днешния мач, пуска ги безплатно

Пирин призова всички жители и гости на града да са на днешния мач, пуска ги безплатно

  • 7 сеп 2026 | 11:54
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Пирин призова всички жители и гости на града да са на днешния мач, пуска ги безплатно

Ръководството на ОФК „Пирин“ Благоевград взе решение да зарадва своите верни привърженици, като осигури вход свободен за предстоящия шампионатен мач срещу тима на Лудогорец II, съобщиха "орлетата".

С този жест клубът изразява своята искрена благодарност към публиката за безрезервната подкрепа и енергия, която оказва на отбора от началото на сезона.

"Феновете са нашият 12-и играч и подкрепата им на стадион „Христо Ботев“ винаги е била ключова за духа и успехите на Пирин. Искаме да покажем, че оценяваме тяхната всеотдайност, и се надяваме отново да превърнем мача в истински футболен празник за целия град“, заявиха от ръководството на клуба.

Двубоят ще се играе на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград днес от 19.00 ч.

ОФК „Пирин“ призовава всички жители и гости на Благоевград да дойдат на стадиона и подкрепят зелено-белите момчета по пътя към победата!

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