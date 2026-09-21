"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург

Мъжкият национален отбор на България продължава подготовката си в „efbet Национална футболна база“ преди серията от четири мача в турнира Лига на нациите. „Лъвовете“ ги очаква натоварена програма, като в рамките на десет дни ще изиграят четири срещи. България ще има два последователни домакински мача, след което предстоят две гостувания.

Програмата на националния отбор:

26 септември, 19:00 часа

България – Люксембург



29 септември, 21:45 часа

България – Естония

3 октомври, 19:00 часа

Исландия – България

6 октомври, 21:45 часа

Люксембург – България

Националите вече са в лагерна обстановка и се подготвят за предстоящите двубои.

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