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"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург

  • 21 сеп 2026 | 19:56
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"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург

Мъжкият национален отбор на България продължава подготовката си в „efbet Национална футболна база“ преди серията от четири мача в турнира Лига на нациите. „Лъвовете“ ги очаква натоварена програма, като в рамките на десет дни ще изиграят четири срещи. България ще има два последователни домакински мача, след което предстоят две гостувания.

Програмата на националния отбор:

26 септември, 19:00 часа
България – Люксембург

29 септември, 21:45 часа
България – Естония

3 октомври, 19:00 часа
Исландия – България

6 октомври, 21:45 часа
Люксембург – България

Националите вече са в лагерна обстановка и се подготвят за предстоящите двубои.

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