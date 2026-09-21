"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург

Мъжкият национален отбор на България продължава подготовката си в „efbet Национална футболна база“ преди серията от четири мача в турнира Лига на нациите. „Лъвовете“ ги очаква натоварена програма, като в рамките на десет дни ще изиграят четири срещи. България ще има два последователни домакински мача, след което предстоят две гостувания.
Програмата на националния отбор:
26 септември, 19:00 часа
България – Люксембург
29 септември, 21:45 часа
България – Естония
3 октомври, 19:00 часа
Исландия – България
6 октомври, 21:45 часа
Люксембург – България
Националите вече са в лагерна обстановка и се подготвят за предстоящите двубои.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google