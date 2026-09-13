Спартак (Плевен) отстъпи на Черноморец (Бургас) в Несебър

Спартак (Плевен) загуби с 0:3 като гост на Черноморец (Бургас) в мач от деветия кръг на Втора лига, игран на градския стадион в Несебър.

В 27-ата минута „акулите“ излязоха напред в резултата благодарение на Ростислав Костенски. Малко след изтичането на час игра домакините удвоиха аванса си чрез Георги Стайков. След само пет минути Крис Добрев сложи точка на спора с трети гол за Черноморец. В десетия кръг Спартак е домакин на дубъла на Лудогорец (Разград). Срещата е в понеделник, 21-ви септември, от 19 часа.

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