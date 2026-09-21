Гол след гол: 39 попадения в шестия кръг на Елитната група до 18 години

Шестият кръг в Елитната група до 18 години предложи истинско голово шоу. В осемте двубоя бяха отбелязани общо 39 попадения, като във всяка среща имаше поне по два гола.

Най-резултатен бе драматичният двубой между Нефтохимик и Локомотив (Горна Оряховица), завършил с победа на домакините с 6:5. Дунав се наложи с 5:2 над Локомотив (София), а Национал спечели с 3:2 срещу Берое.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от шестия кръг на първенството.

Насладете се на головете от шестия кръг в Елитната група до 18 години!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google