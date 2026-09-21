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  3. Два гола на Георги Стефанов донесоха победа на Септември в Пловдив

Два гола на Георги Стефанов донесоха победа на Септември в Пловдив

  • 21 сеп 2026 | 14:34
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Два гола на Георги Стефанов донесоха победа на Септември в Пловдив

Септември (София) победи Локомотив (Пловдив) с 2:1 като гост в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на изкуствения терен до стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Домакините поведоха в 11-ата минута чрез Стилиян Тороманов. Радостта им обаче продължи само четири минути, след като Георги Стефанов възстанови равенството. Почивката дойде при резултат 1:1.

В 71-вата минута Стефанов се разписа за втори път и осъществи пълния обрат за столичани. До края нов гол не падна и Септември си тръгна от Пловдив с трите точки.

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