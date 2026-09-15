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  2. Елитна група до 18 години
  3. Гол след гол: Вижте всички попадения от петия кръг в Елитната група до 18 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от петия кръг в Елитната група до 18 години

  • 15 сеп 2026 | 13:44
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Петият кръг в Елитната група до 18 години предложи истинска голова фиеста. В осемте срещи бяха отбелязани общо 36 попадения, като нито един двубой не завърши без голове.

Най-убедителната победа постигна Ботев (Пловдив), който се наложи с 6:0 над Пирин. Локомотив (София) и Септември спечелиха домакинствата си с по 5:1 съответно срещу Локомотив (Пловдив) и Национал, а Хебър постигна същия резултат при гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от петия кръг на първенството.

Насладете се на головете от петия кръг в Елитната група до 18 години!

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