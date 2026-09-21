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  3. Нефтохимик надви Локомотив (Горна Оряховица) в голово зрелище с 11 гола

Нефтохимик надви Локомотив (Горна Оряховица) в голово зрелище с 11 гола

  • 21 сеп 2026 | 14:28
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Нефтохимик надви Локомотив (Горна Оряховица) в голово зрелище с 11 гола

Нефтохимик постигна драматична победа с 6:5 над Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на изкуствения терен във Ветрен.

Гостите поведоха още в четвъртата минута чрез Стефан Чукурлиев. Нефтохимик обаче отговори с четири поредни гола. Светослав Бедин изравни в деветата минута, Георги Аладжов се разписа за 2:1 в 16-ата, а три минути по-късно Бедин отбеляза второто си попадение. Здравко Балджиев направи резултата 4:1 в 23-тата минута.

Кристиан Паршиков намали за гостите в 24-тата минута, но Неделин Манолов бързо възстанови аванса от три гола на Нефтохимик. Стефан Чукурлиев се разписа за втори път в 30-ата минута и почивката дойде при резултат 5:3.

През втората част Локомотив се доближи само на гол след попадение на Свилен Веселинов в 70-ата минута. Илиян Димитров отговори две минути по-късно за 6:4, а Стоил Йорданов оформи крайното 6:5 в 77-ата минута.

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