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  3. Хебър и Ботев (Пловдив) си размениха по два гола при U18

Хебър и Ботев (Пловдив) си размениха по два гола при U18

  • 21 сеп 2026 | 14:23
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Хебър и Ботев (Пловдив) си размениха по два гола при U18

Хебър и Ботев (Пловдив) завършиха наравно 2:2 в среща от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Гостите поведоха в 25-ата минута с попадение на Петър Байраков. Хебър реагира бързо и само шест минути по-късно Кристиян Божилов възстанови равенството.

В 43-тата минута Илиян Георгиев осъществи пълния обрат и даде аванс на домакините преди почивката.

Ботев стигна до равенството в 53-тата минута чрез Александър Ненков. До последния съдийски сигнал нов гол не падна и двата отбора поделиха точките.

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