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  3. Хеттрик на Йоан Нофал донесе убедителна победа на Дунав

Хеттрик на Йоан Нофал донесе убедителна победа на Дунав

  • 21 сеп 2026 | 14:39
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Дунав победи Локомотив София с 5:2 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години, игран в Русе.

Стефан Дечев откри резултата в 25-ата минута, а Йоан Нофал удвои аванса на домакините преди почивката. След гол на Виктор Величков в 58-ата минута Нофал отново се разписа за 3:1, като и двете попадения бяха от дузпи.

Владин Симеонов отбеляза четвъртия гол за Дунав, а Величков веднага върна едно попадение. В 71-вата минута домакините останаха с десет души след червен картон на Дамян Цолов.

Крайното 5:2 оформи Йоан Нофал в 78-ата минута, завършвайки своя хеттрик.

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