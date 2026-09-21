Миньор навакса два гола за равенство срещу Ботев (София) при U18

Ботев (София) и Миньор (Перник) завършиха наравно 2:2 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на терена в „57-о училище“ в София.

Домакините започнаха силно и поведоха още в 10-ата минута чрез Антонио Венков. Десет минути по-късно Цветан Александров удвои аванса на Ботев. Миньор намали изоставането си преди почивката с попадение на Николай Стоянов в 33-ата минута.

В 64-тата минута двата отбора останаха с по десет души, след като червени картони получиха Марио Петров от Ботев и Дани Димитров от Миньор.

Гостите стигнаха до изравняването в 76-ата минута, когато Кристиан Тодоров оформи крайното 2:2.

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