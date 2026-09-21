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  3. Два гола за минута донесоха победата на Славия срещу Арда при U18

Два гола за минута донесоха победата на Славия срещу Арда при U18

  • 21 сеп 2026 | 14:47
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Два гола за минута донесоха победата на Славия срещу Арда при U18

Славия победи Арда с 2:1 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на помощното игрище на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

„Белите“ решиха мача с два бързи гола през първото полувреме. Георги Марков откри резултата в 25-ата минута, а само минута по-късно Михаил Тенев удвои преднината на домакините.

Арда се върна в двубоя след почивката, когато Радослав Коев намали на 1:2 в 54-тата минута. В 82-рата минута гостите останаха с човек по-малко след червен картон на Теодор Георгиев.

До последния съдийски сигнал Славия запази крехкия си аванс и спечели трите точки.

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