Национал надви Берое с 3:2 след два обрата при U18

Национал постигна победа с 3:2 над Берое в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия в София.

Гостите поведоха в 12-ата минута чрез Петър Петров. Национал възстанови равенството в 27-ата, когато точен беше Владимир Бочев, и почивката дойде при резултат 1:1.

В 50-ата минута Павел Янков изведе домакините напред. Берое отговори в 65-ата чрез Максимилиан Минев, който направи резултата 2:2.

Решаващото попадение падна в 80-ата минута. Стоян Кочуков се разписа за Национал и донесе победата на столичния тим с 3:2.

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