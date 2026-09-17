Насред полемиката с Мбапе и Винисиус: Флорентино Перес и още представители на Реал ще посетят Сеута

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще пътува до испанския анклав Сеута този петък, съобщават медиите в иберийската страна. Посещението има подчертано институционален характер и на него той ще бъде придружен от Емилио Бутрагеньо и Хосе Мартинес „Пири“ – почетен президент на "лос бланкос", който впрочем е родом именно от Сеута.

Мбапе наруши мълчанието, за да обясни полемиката с фланелката на Сеута

Предвижда се по време на престоя си Перес да се срещне с Хуан Хесус Вивас, президент на автономния град, като целта на срещата е клубът да изрази от първа ръка своята близост и подкрепа към Сеута, който преживява сериозна мигрантска криза.

🚨🚨🚨 Florentino Pérez viajará a Ceuta tras la polémica de las camisetas https://t.co/fxKQygTfIl te lo cuenta @Jigochoa #RealMadrid — MARCA (@marca) September 17, 2026

Пътуването се осъществява само три дни след полемиката, възникнала на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче. Там Винисиус, Мбапе и Конате не показаха изцяло посланието на фланелките в подкрепа на Сеута, които футболистите носеха преди срещата между местния тим и Реал Мадрид. Вини и Мбапе бяха с навити фланелки, скривайки лозунга „Всички сме кабаяс“, докато Конате също не я показа както останалите си съотборници. Тримата също така я свалиха при размяната на поздрави.

Този епизод предизвика множество критики, включително и от президента на Ла Лига Хавиер Тебас, като отвори дебат със значителен обществен отзвук. Това очевидно е накарало Перес да вземе нещата в свои ръце и да пътува до Сеута.

🚨 Florentino Pérez and Pirri will visit Ceuta tomorrow, where they will be received at City Hall in the morning.



After that they will meet with the Ceuta Peña Madridista. @MelchorRuizCope pic.twitter.com/pd7eycD7DB — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 17, 2026

В Реал Мадрид са особено обезпокоени от интерпретацията на случилото се и от всякакви съмнения, които биха могли да възникнат относно позицията на клуба спрямо Сеута. Клубът подкрепи инициативата и впоследствие защити свободата на своите футболисти да вземат индивидуално решение относно жеста. Присъствието на Флорентино Перес този петък, придружен от Пири – една от големите легенди на мадридизма и дълбоко свързан с родния си край – ще послужи за демонстриране на институционалната подкрепа на Реал Мадрид към града.

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