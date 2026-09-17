Суперкупата на Испания се мести в Истанбул

Суперкупата на Испания ще има нов дом през 2027 година, след като бе официално представена в Истанбул. Турнирът ще се проведе в Турция за първи път в историята си, като в надпреварата ще участват Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад. Причината за промяната е съвпадането на датите с Купата на Азия в Саудитска Арабия, която отново ще приеме испанската Суперкупа през 2028 и 2029 г.

На официалното представяне бе обявено, че трите мача ще се проведат на стадионите на трите големи клуба от Истанбул. Първият полуфинал между Барселона и Атлетико Мадрид е насрочен за 2 февруари на стадиона на Фенербахче, а ден по-късно Реал Мадрид ще се изправи срещу Реал Сосиедад на съоръжението на Бешикташ. Финалът ще бъде на 6 февруари на впечатляващия стадион „Али Сами Йен“ на Галатасарай. Всички срещи са с начален час 20:00 местно време в Испания, което означава 21:00 часа българско време.

🌏 ¡La #superSupercopa 𝟮𝟬𝟮𝟳 ya está definida!



𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀, 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀, 𝘀𝗲𝗱𝗲𝘀... ✅



⚽ Todo está listo para que el balón ruede en 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗯𝘂𝗹 del 𝟮 𝗮𝗹 𝟲 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼.



🔗 https://t.co/5H2WS051Yk pic.twitter.com/9QLYsug30b — RFEF (@rfef) September 17, 2026

Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан заяви, че Истанбул разполага с необходимата инфраструктура и футболна публика, за да посрещне подобно събитие. „Убедени сме, че Истанбул ще се отдаде изцяло на Суперкупата“, коментира Лусан, като подчерта и възможността турският град да използва турнира за допълнителна международна и туристическа популярност.

Истанбул е бил избран след разглеждането на седем предложения от различни части на света. Според Лусан турската кандидатура е осигурила финансови параметри, сходни с тези при провеждането на турнира в Саудитска Арабия, като приходите за участващите клубове ще бъдат около 40 милиона евро. В същото време домакините очакват над 150 000 зрители да посетят трите двубоя, а мачовете ще бъдат излъчвани в повече от 150 държави.

Суперкупата на Испания ще се проведе между 2 и 6 февруари 2027 г., като Барселона и Атлетико ще дадат начало на турнира, а Реал Мадрид и Реал Сосиедад ще определят втория финалист. Новото домакинство ще превърне Истанбул в център на испанския футбол за няколко дни, преди надпреварата да се завърне в Саудитска Арабия през следващите две издания.

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Снимки: Imago