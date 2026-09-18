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Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

  • 18 сеп 2026 | 13:18
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Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Евролигата се завръща на българска земя след по-малко от седмица! Сезонът в най-престижната клубна баскетболна надпревара на Стария континент започва с първите срещи от първия кръг на 24 септември (четвъртък) и още тогава родните фенове ще могат отново да се насладят на елитен баскетбол в нашата столица.

Играещият за втори пореден сезон домакинските си мачове от Евролигата у нас Апоел Тел Авив посреща на 24 септември от 19:00 часа в “Арена София” водещия германски отбор Байерн Мюнхен.

Само седмица по-късно, на 1 октомври, Апоел ще се изправи в "Арена София" и срещу може би най-разпознаваемото име на отбор в световния спорт - Реал Мадрид. "Лос бланкос" останаха на косъм от триумфа в Евролигата през миналия сезон, губейки драматично финала в Атина с Олимпиакос на Александър Везенков.

Апоел бе един от хитовете на миналия сезон в елитната надпревара. Още при дебюта си в състезанието воденият от Димитрис Итудис израелски тим влезе в Топ 6, завършвайки на шеста позиция в редовния сезон. След това Апоел отстъпи с 1-3 победи пред испанския колос Реал Мадрид в плейофите.

Баварците пък ще се надяват на силен старт на сезона и на по-добро крайно класиране от предишното. През миналия сезон Байерн завърши на 13-а позиция в Евролигата и остана извън плейофите.

Любителите на баскетбола могат да се сдобият с билети за мача с Байерн в платформата eventim.bg. Цените на пропуските варират от 30 евро до 65 евро. Още информация за билетите можете да намерите ТУК!

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Снимки: Sportal.bg

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