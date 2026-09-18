Ираола: Колкото повече играе Баркола, толкова по-добър става, трябва да бъдем безкомпромисни срещу бившия ми отбор

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола говори преди завръщането си в Борнемут, където мърсисайдци гостуват тази неделя. Според него промените при “черешките” са малко и те все още са много опасен и труден за побеждаване отбор, както беше и под негово ръководство. Испанецът е доволен, че този път оборът му е имал повече време за почивка и направи интересни разсъждения за крилата, с които разполага.

"Мисля, че този път имаме повече свежест. Този път играхме два дни преди тях, така че имаме известно предимство в това отношение, но познавам добре обстановката там. Познавам щаба и стадиона. С времето човек осъзнава колко е трудно да победиш Борнемут. Те ме познават, а аз познавам тях. Мачът ще има и личен характер – очаквам го с нетърпение, тъй като там има играчи, които обичам, и щаб, който изключително много ценя. Много се радвах за тях по време на първия им европейски мач вчера, но сега трябва да отидем там и да победим. Трябва да бъдем максимално безкомпромисни, а разговорите да оставим за след срещата. Съставът им не се е променил кой знае колко – същите титуляри, съвсем малко промени. Загубиха Сенеси, привлякоха Силва – общо взето, ситуацията е сходна. Основните идеи са си същите. Разговарял съм с Марко Розе и знам, че не са правили големи промени. Опасен отбор.

🗣️ "Most of the time it's been the opposite."



Andoni Iraola admits Liverpool will have an advantage over Bournemouth due to their recent Europa League travels. pic.twitter.com/45gUB1VgI4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2026

По отношение на контузиите сме на същото нови - тримата дългосрочно контузени и Киеза. Всички останали за добре.

Колкото повече играе Брадли Баркола, толкова по-добър става. Пристигна без изиграни минути в предсезонната подготовка, но в добра форма. Както всички нови попълнения, и той ще се нуждае от време за адаптация. Но е свикнал да играе мачове на високо ниво. Мисля, че точно това искаме за всяка позиция – конкретни играчи, които се борят за две места. Двама започват като титуляри, а двама влизат от пейката. В повечето случаи се води оспорвана борба и за мен е добре, че изборът не е лесен. Нуждаем се от конкуренция. Лукс е да разполагаме с такива опции.

Що се отнася до нашите крила, има моменти, в които те си разменят фланговете – било то защото нещо не върви, или за да затрудним съперника. Мисля, че е добре, че комуникират помежду си; нямам нищо против. Могат да ми предложат да си разменят местата – понякога го правим, друг път не. Крилата ни могат да играят и от двете страни. Очаква ни труден мач; те много добре знаят какво се опитваме да правим, когато не владеем топката. Познавам силните и слабите страни на Борнемут. В този смисъл, за мен ситуацията ще бъде малко странна", заяви Ираола на днешната си пресконференция.

Мениджърът похвали и формата на Роналд Араухо в самото начало на престоя му на "Анфийлд".

"Много се радвам за Араухо. Още при първия ни разговор усетих, че всичко е позитивно – понякога просто долавяш това веднага. Той имаше нужда от тази промяна и дойде със скромност; все пак става дума за голям клуб, а той е опитен играч, готов да се изявява на различни позиции. Физически е записал повече минути, отколкото очаквахме, и показва издръжливост – намира се в добро състояние, без мускулни крампи. А това е особено важно, тъй като ролята на десен бек е по-натоварваща за футболист, който по принцип играе като централен защитник. Харесва ми духът му; сега го насърчавам да учи езика, защото ще можем да се възползваме от опита му, ако успее да общува по-добре. Това обаче ще отнеме време".

Испанецът изрази задоволството си от това, че Рио Нгумоа и бившият му играч в Борнемут Алекс Скот днес получиха повиквателни за националния отбор на Англия: “Много съм щастлив. И двамата го заслужават. Те помогнаха на отбора преди Световното първенство и свършиха чудесна работа. Мога да кажа само хубави неща и за двамата – напълно заслужено е, те са готови”.

'Have to be ruthless' ✊



Andoni Iraola on returning to Bournemouth with Liverpool 🗣️



🔗 https://t.co/WSNg370aq4 pic.twitter.com/eq15sE6ZKD — Liverpool FC (@LFC) September 18, 2026

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