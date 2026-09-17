Мечтан европейски дебют за Борнемут

Борнемут ознаменува с победа дебюта си в европейските клубни турнири. На старта на основната фаза в Лига Европа тимът на Марко Розе спечели с 2:1 гостуването си на Реал Сосиедад. "Черешките" вкараха два гола до почивката чрез Джъстин Клуйверт и Раян, а баските успяха само да намалят в началото на втората част с попадение на Серхио Гомес.

Реал Сосиедад искаше да се реваншира на феновете си за тежкото поражение с 0:3 от Атлетико Мадрид през уикенда, но наставникът на тима Пелегрино Матарацо остави на пейката доста от водещите си футболисти и това нямаше как да не се отрази. Борнемут подходи много по-отговорно към двубоя и преди почивката "черешките" тотално надиграха носителя на Купата на краля.

Английският тим поведе още в 11-тата миунта с попадение на Джъстин Клуйверт. Адриан Труфер центрира от левия фланг и нидерландецът засече топката в мрежата на домакините, но страничният рефер вдигна флага за засада. След намесата на ВАР стана ясно, че Клуйверт е бил в редовна позиция и срещу неговото име беше записан първият гол на Борнемут в европейските клубни турнири.

Баските се стъписаха, а атаките на гостите ставаха все по-опасни. В 20-ата минута отлично подаване на Алекс Скот стигна до Раян и бразилският национал изпревари Унай Мареро, след което стреля прецизно в далечния ъгъл.

До края на първото полувреме Реал Сосиедад не отправи нито един точен удар към вратата, пазена от Джордже Петрович. Матарацо замени Ектор Форт с Гонсало Гедеш и португалецът се включи много активно. "Чури урдин" взе инициативата и в 58-ата минута левият бек Серхио Гомес върна един гол след асистенция на Лукен Бейтия.

Пробивите на Гедеш създадоха немалко проблеми на защитата на Борнемут, а опасен изстрел на Микел Оярсабал в 73-тата минута мина на сантиметри от целта. Лука Сучич също се появи в игра и натискът на Реал Сосиедад се усили още повече. В края на срещата Ори Оскарсон беше изведен очи в очи с Петрович, но не можа да преодолее стража и пропусна последния шанс за баските.

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Снимки: Gettyimages