Мак Алистър: Обичам да навлизам в наказателното поле и да бележа

Алексис Мак Алистър бе с основна роля за успеха на Ливърпул с 3:1 над Тотнъм за "Карабао Къп". Той отбеляза първия гол в мача за своя тим. След срещата халфът призна, че обича на вкарва голове.

„Играхме срещу много добър отбор, който знае какво да прави с топката. Обичам да навлизам в наказателното поле и да бележа. Наистина е важно да вкарваме за нашето самочувствие и за победата, но трябва да разберем, че това е просто един мач. Чувствам се наистина отлично и усещам любовта на феновете, което е изключително важно за мен.“

Той похвали младите играчи, които получиха шанс за изява в този мач.

„Младите играчи показват всеки ден на тренировките, че искат да бъдат тук. Те напълно го заслужиха. Фокусирам се доста върху тях и понякога се ядосвам, но мисля, че това просто показва желанието ми те да успеят. Те ще бъдат наистина много, много важни за нас през този сезон“, допълни Мак Алистър.

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Снимки: Gettyimages