Исак: Никога не съм съжалявал за трансфера си в Ливърпул, това беше лесно решение

Александър Исак определи присъединяването си към Ливърпул през миналото лято като „лесно решение“. Шведският нападател пристигна от Нюкасъл в последния ден на трансферния прозорец през септември 2025 г. срещу рекордна за британския футбол сума от 125 милиона паунда.

„Ливърпул е огромен клуб и всичко, свързано с него, направи решението ми доста ясно“, заяви той в интервю за „Би Би Си Спорт“. „Амбицията на клуба и желанието им да ме привлекат също бяха голяма част от това.“

Исак пропусна предсезонната подготовка миналото лято и тренираше с бившия си клуб Реал Сосиедад на фона на несигурност около бъдещето му в Нюкасъл, като заяви, че дадените му там обещания са били „нарушени“.

Въпреки това той изпитваше трудности с отбелязването на голове през първия си сезон на „Анфийлд“, преди счупване на крака да го извади от игра от декември до април.

През този сезон 26-годишният футболист вече изравни постижението си от миналата кампания, отбелязвайки три гола във Висшата лига само след четири мача.

На въпрос дали в някакъв момент през миналия сезон е съжалявал за трансфера, Исак отговори: „Не, никога. Никога не бих мислил по този начин.“

Той добави: „Счупването на крака беше тежко. Всеки, който е имал дълга контузия, би го разбрал. Но от друга страна, когато си на добро място и се чувстваш добре, не си склонен да гледаш назад, защото това не ти носи полза. Така че просто гледам напред и се чувствам наистина оптимистично и развълнуван за сезона и за това, което той може да ни донесе.“

През лятото Исак направи своя дебют на Световно първенство с Швеция, след като записа едва 1032 минути за Ливърпул в 22 мача през миналия сезон.

Той отбеляза един гол и направи три асистенции за отбора на Греъм Потър, преди да бъдат елиминирани от Франция на осминафиналите.

„Да играеш за страната си на Световно първенство е мечта за повечето хора“, каза Исак. „Имайки предвид контузиите от миналия сезон, Световното първенство беше перфектно. Имах този период, в който можех да играя и да натрупам ритъм и форма. Освен това беше огромно преживяване, така че беше идеално да го направя и да се върна тук за предсезонната подготовка и за началото на сезона.“

Новият старши треньор на Ливърпул Андони Ираола, който замени Арне Слот през лятото, е казал на Исак, че иска от него да се защитава от предни позиции, тъй като това е „атакуващо оръжие“ за Ливърпул.

„Той иска от мен да бъда част от защитата, но да се защитавам в позиции, където, когато спечелим топката, можем бързо да контраатакуваме и да я изведем напред към офанзивната линия“, каза Исак.

„Той каза „вкарвай голове“, но иска от мен да се защитавам. Начинът, по който се защитаваме – ние се защитаваме, за да вкарваме голове, така че в крайна сметка защитата е атакуващо оръжие.“

Под ръководството на Ираола Ливърпул се стреми да наложи агресивен стил на игра с висока преса. Отборът е направил най-много спринтове във Висшата лига този сезон.

„Той дойде със своя футбол – начина, по който иска да играе, и високата интензивност, които според мен ще бъдат от полза за мен, за клуба и за начина, по който клубът иска да играе футбол“, добави Исак.

Относно стила на игра след идването на Ираола, Исак казва: „Мисля, че това е, от което отборът се нуждае. Не става въпрос само топката да стига до мен, а да се изнася бързо напред към всички офанзивни играчи. Мисля, че това ще бъде от полза за отбора. Смятам, че ако можем да го правим, ще вкарваме повече голове.“

Исак, който има 60 гола във Висшата лига, е решен да помогне за спечелването на трофеи с Ливърпул тази година, но настоя, че не е от хората, които си поставят лични цели.

Най-резултатният му сезон във Висшата лига беше с Нюкасъл през 2024-25 г., когато отбеляза 23 гола.

„Всеки знае, че успехът за този клуб е спечелването на трофеи“, каза Исак. „Искам да вкарвам във всеки мач. Всеки е различен. Някои обичат да си поставят цели, а други не. Аз съм от тези, които не го правят.“

Alexander Isak on if there was ever a point last season when he regretted the Liverpool move:



“No, never. I would never think like that. [The leg break] was tough. Anyone who had a long injury would know. But on the other hand, when you're in a good place and when you feel good,… pic.twitter.com/lZDlxqydx1 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 18, 2026

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