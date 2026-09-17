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Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

  • 17 сеп 2026 | 01:53
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Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

Жребият за осминафиналите на Карабао Къп бе изтеглен веднага след края на късните мачове от третия кръг. Церемонията определи изключително вълнуващи сблъсъци, а големият сблъсък на тази фаза ще бъде между Ливърпул и Челси. Всички двубои ще се изиграят в седмицата, започваща от 26 октомври 2026 г.

Ливърпул и Челси имат голяма история в надпреварата, като това е повторение на епичните финали от 2022 и 2024 година. И двата тима едва ли са очаровани от факта, че им се падна толкова тежък съперник още в тази ранна фаза на надпреварата.

Шампионите от Арсенал извадиха огромен късмет и изтеглиха мечтания съперник – скромния тим на Флийтуд Таун. „Артилеристите“ ще гостуват на представителя на Лига 2. Флийтуд е най-нискоранкираният отбор, останал в надпреварата, след като сензационно елиминира Шефилд Юнайтед.

Носителят на трофея Манчестър Сити първо ще трябва да довърши задачата си срещу Норич Сити в отложения си мач, но жребият вече им определи тежък противник в следващия етап. При очакван успех, „гражданите“ ще бъдат домакини на Брайтън. „Чайките“ влизат в тази фаза с огромно самочувствие, след като днес направиха невероятен обрат и елиминираха Манчестър Юнайтед (3:2) на „Олд Трафорд“.

Друг любопитен мач е голямото лондонско дерби между отборите на Фулъм и Кристал Палас. Сблъсъкът на стадион „Крейвън Котидж“ обещава да бъде изключително нажежен, тъй като и двата столични тима гледат на Карабао Къп като на реален шанс за спечелване на отличие през сезона.

В останалите срещи от кръга ни очакват още три изцяло елитни дуела и един нисколигов сблъсък. Евертън приема Нюкасъл в изключително вълнуващ мач на „Гудисън Парк“, Борнемут ще бъде домакин на Астън Вила, а изненадата Сандърланд ще премери сили с Брентфорд. Единственият мач извън Висшата лига ще противопостави тимовете на Брадфорд Сити и Питърбро Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages

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